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Республиканцы и демократы приготовились оспаривать итоги выборов в США через суд
Фото: flickr.com

Республиканцы и демократы приготовились оспаривать итоги выборов в США через суд

Татьяна Плотникова

В мире

Представители Республиканской и Демократической партий США, кандидаты которых борются за президентское кресло, приняли меры на случай необходимости обратиться в суд для оспаривания результатов выборов.

Команды юристов обеих партий подготовлены на случай, если президента не смогут определить путем голосования — в том числе если ни один из кандидатов не сумеет одержать убедительную победу.

Судебное разбирательство также может оказаться неизбежным, если вызовут сомнения бюллетени, направленные избирателями почтой в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В частности, вопросы вызывает срок подсчета дистанционно поданных голосов, сообщает Associated Press.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Действующий глава государства Дональд Трамп баллотируется на второй срок от Республиканской партии, его соперник от демократов — бывший вице-президент США Джо Байден.

Трамп выразил уверенность в том, что сумеет добиться переизбрания. По его словам, если бы средства массовой информации объективно освещали его деятельность, ему было бы проще победить.

Читайте также: В ЦИК РФ оценили масштабы голосования по почте на выборах в США

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