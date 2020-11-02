В ЦИК РФ оценили масштабы голосования по почте на выборах в США

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Масштабы голосования по почте на президентских выборах в США и долгая процедура подведения итогов вызывают настороженность. Соответствующее заявление сделал заместитель главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев в понедельник, 2 ноября.

— Пишут, что голосуют люди давно усопшие, пишут, что почтовые ящики вскрываются, — рассказал замглавы ЦИК.

Он отметил, что сообщалось уже о более 100 миллионах человек, которые отдали свои голоса с помощью почты. По словам Булаева, «это не может не вызывать настороженности в легитимности этого процесса».

Кроме того, он обратил внимание на то, что наблюдатели во многих штатах запрещены илиих возможности ограничены.

— Такая организация, когда нет наблюдателей, когда система не прозрачна, мне представляется... это не может не вызывать вопросов, на которые, к сожалению, нигде нет ответов, — заявил Булаев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сайт United States Elections Project сообщил, что более 95 миллионов бюллетеней было получено в ходе досрочного голосования на президентских выборах в США. Уточнялось, что из них чуть более 34 миллионов человек проголосовали лично, а более 60 миллионов отравили бюллетени по почте.

Напомним, выборы главы американского государства назначены на 3 ноября. В президентской гонке будет участвовать нынешний президент США Дональд Трамп. Его соперником станет кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден, а также ряд других кандидатов.

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