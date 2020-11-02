«Вползет обратно в Белый дом»: Трампу дали шанс на второй срок

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Два дня остается до выборов президента Соединенных Штатов. Удастся ли действующему президенту Дональду Трампу сохранить свой пост и изменятся ли отношения Вашингтона с Москвой в случае его переизбрания, «Вечерняя Москва» спросила у американистов.

Шансы на переизбрание

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, американист Дмитрий Суслов считает, что Трамп может одержать верх над Джозефом Байденом.

— У Трампа есть шанс переизбраться, хоть и невысокий. После чудесного выздоровления от коронавируса он показал чудеса гиперактивности, и она позволила ему сократить отставание от Байдена в нескольких штатах: в Висконсине, Флориде и Пенсильвании. Там у Трампа появилась возможность набрать большую часть голосов избирателей и все голоса выборщиков. Трамп может воспроизвести то, что он сделал в 2016 году, когда получит меньше голосов, чем Байден, но может победить по выборщикам, — заметил эксперт.

Он уверен, что на избирательных участках большинство будет за Трампом. После подсчета голосов он немедленно объявит о своей победе. А если результаты голосования по почте будут в пользу Байдена, то республиканец может объявить о махинациях, и путем судебных тяжб и пересчета голосов у него будет гипотетическая возможность победить по голосам выборщиков, сказал Суслов.

По опросам общественного мнения, сейчас лидирует демократ и бывший вице-президент Джозеф Байден. Его поддерживают 52 процента избирателей, в то время как Трампа — лишь 44. При этом за последние недели популярность главы Белого дома подросла на процент.

Опираясь на результаты опросов, некоторые эксперты уже отдали победу Байдену, но исход выборов еще не предрешен, полагает эксперт Российской ближневосточной ассоциации (РБА) Алан Лолаев.

— Хоть эти опросы могут дать представление о примерном соотношении голосов, опираться на них как на истину в последней инстанции не стоит. Достаточно вспомнить выборы 2016 года, когда ни один общенациональный опрос не отдавал предпочтение Трампу, а он взял и победил. Причем с большим отрывом. Так что аргумент о том, что Байден лидирует в опросах, поэтому победит, не актуален. Напротив, ряд косвенных факторов, как мобилизация базового электората, активность волонтерской деятельности и популярность в ключевых штатах, говорят о том, что если даже неуверенно, все равно Трамп вползет обратно в Белый дом, — говорит он.

Отношения с Россией не изменятся

В предвыборную кампанию 2016 года Дональд Трамп обещал нормализовать отношения с Москвой и установить личный контакт с руководством России. За четыре года Трамп лишь единожды провел официальную встречу с Владимиром Путиным. Его постоянно обвиняли в связях с Кремлем. По инициативе демократов было начато расследование с целью вынести Трампу импичмент. В итоге доклад спецпрокурора выявил, что никакого сговора 45-го американского президента с Кремлем не было. Что касается улучшения отношений, то в период президентства Трампа они, по мнению многих наблюдателей, были «худшими со времен холодной войны».

В случае победы Трампа принципиально его курс в отношении России не изменится, полагает Дмитрий Суслов.

— У Трампа не будет возможности реализовывать позитивные шаги в отношении России, так как сопротивление со стороны демократов будет расти. Они наверняка снова обвинят Россию в победе Трампа, и начнется «Рашагейт 2.0», новая череда расследований о вмешательстве России. Байден уже сказал, что компромат на его сына Хантера — дело рук российской разведки. При этом демократы, скорее всего, укрепят свое положение в Конгрессе, будут с еще большим остервенением использовать российский фактор против Трампа, обвиняя его в нелегитимности. Это сведет к нулю возможность ведения нормального диалога, — говорит американист.

В то же время он допускает, что Трамп будет и дальше рассматривать Россию в качестве глобального соперника и пытаться «вывести его из игры» путем непродления СНВ-3 и через размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии. Суслов также ожидает, что президент США постарается перетянуть Москву на свою сторону, чтобы оказывать давление на Пекин.

Алан Лолаев тоже исходит из того, что отношения Штатов с Россией в случае переизбрания не улучшатся.

— Хуже навряд ли будет, а уж лучше — тем более. Политика США в отношении России получила четкое оформление в двухпартийном консенсусе демократов и республиканцев, а значит изменения политики комплексного сдерживания России в ближайшее время ждать не стоит, — сказал он.

Лолаев напомнил, что Трамп до «Рашагейт» был сторонником партнерских отношений с Россией, поэтому, возможно, работа в этом направлении может активизироваться, хотя без особых шансов на успех. Любые инициативы о восстановлении связей с Москвой будут «зарублены в Конгрессе».

Кто победит 3 ноября, покажет время. Со своей стороны можем отметить, что Джозеф Байден явно не намерен нормализовывать отношения с нашей страной, ибо обещает наказать ее за «вмешательство в выборы» 2016 года и ввести дополнительные санкции.

Читайте также: «Байден берет Трампа на слабо»: в Госдуме оценили угрозу от гиперзвуковых ракет США в Европе