«Байден берет Трампа на слабо»: в Госдуме оценили угрозу от гиперзвуковых ракет США в Европе

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Государственной думе прокомментировали возможное размещение гиперзвуковых ракет США в Европе. По словам депутата Александра Шерина, предполагать ответные действия России на то, чего еще не случилось, «очень сложно». В то же время парламентарий обратил внимание на антироссийскую риторику, в которой соревнуются кандидаты в президенты Соединенных Штатов — Дональд Трамп и Джозеф Байден.

— Сегодня в США два кандидата соревнуются в том, кто больше может надавить на Россию хотя бы на словах. В Европе и так находится американское ядерное оружие. Что может быть страшнее — гиперзвуковое оружие или атомное — какая разница? — сказал Шерин в беседе с «Вечерней Москвой».

Россия предпринимает все усилия, чтобы обеспечить обороноспособность страны, и ей ни в коем случае нельзя позволять втянуть себя в гонку вооружений, уверен депутат.

Ранее советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен, выступая в Гудзоновском институте, заявил, что США готовы разместить в Европе гиперзвуковые ракеты для сдерживания России. Шерин полагает, что такие заявления рассчитаны больше на американских избирателей, работающих в ВПК.

— Трампу и его помощнику нужно отбиваться от нападок Байдена относительно того, что он слишком лоялен к России. Байден берет Трампа на слабо, и они делают такие заявления, размещают ракеты и базы. Но если слишком много денег, пусть делают. В каждом штате, где есть то или иное оборонное предприятие, чувствуется поддержка государства, когда они получают новые заказы. Каждая ракета — дополнительные вливания из бюджета в тот или иной штат. Вассалы США в Европе будут вынуждены покупать эти ракеты, — заметил депутат.

Потенциальное размещение «гиперзвуков» не сильно скажется на безопасности РФ, потому что по периметру российских границ и так сосредоточено множество американских военных баз, подчеркнул Шерин. Ракеты США в Старом Свете значили бы нарушение Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), поэтому было бы «честнее», если бы Вашингтон вышел из всех этих стратегических соглашений (СНВ-3 и ДРСМД).

Президент России Владимир Путин и глава Госдумы Вячеслав Володин ранее уже говорили о том, что выход США из ДРСМД и размещение в Европе нарушающих договор американских ракет превратит этот регион в «мишень» для российских систем. Шерин обратил внимание, что в случае эскалации в первую очередь уничтожаются основные силы и средства противника. Если на территории стран Европы размещаются опасные для нас ракетные установки, то они становятся «главными целям для нанесения основного удара».

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