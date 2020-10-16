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Соглашение с Путиным: какой бонус получит Трамп после продления ДСНВ-3
Фото: официальный сайт президента РФ (http://kremlin.ru)

Соглашение с Путиным: какой бонус получит Трамп после продления ДСНВ-3

Камран Гасанов

Внешняя политика

Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на год без предварительных условий. Почему президент России выдвинул такую инициативу, и готов ли будет к ней его американский коллега, «Вечерней Москве» попытался объяснить доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Продление СНВ-3 важно для обеих сторон, считает он.

— Нам нужно продление СНВ, потому что это важнейший стратегический документ. Мы понимаем, что в связи с СНВ у нас есть к американцам вопросы, а у них — к нам, но альтернативы СНВ нет. Долгое время США фактически саботировали продление СНВ, потому что внешняя политика Трампа основана на силе. Понятно, что сейчас пошли разговоры о том, что Трамп готов продлить договор как элемент политической борьбы, — говорит Мирзаян.

Ранее американские издания сообщали о готовности Трампа пойти на продление СНВ-3 до дня президентских выборов в США.

Почему продлить именно на год предлагает российская сторона? Во-первых, за год может смениться администрация в Белом доме, и демократ Джозеф Байден, к примеру, готов пойти на соглашение с Москвой в этом вопросе. Во-вторых, если изберется Трамп, он «будет чувствовать себя спокойнее». И год продления даст ему передышку, чтобы спокойно сесть и о чем-то договориться, считает Мирзаян.

Продление договора — крайне болезненный вопрос для Трампа с внутриполитической точки зрения.

— Безусловно, это бонус. Он покажет, что Трамп умеет договариваться, что он не дестабилизатор, он может обеспечить стратегическую безопасность США. С другой стороны, все-таки внешнеполитические темы не так важны для американцев, а во-вторых, это будет соглашение с Путиным. И связи с Путиным могут вызвать новую волну критики. Трамп будет обдумывать, и двух недель может не хватить, — предостерег политолог.

С первых дней избрания Трампа обвиняли в сговоре с Кремлем. Демократы ссылались на хакерские атаки из России, которые якобы помогли выиграть республиканцу. Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера показал, что никакого сговора не было, хотя попытки «вмешательства» со стороны России предпринимались. Выборы президента США намечены на 3 ноября.

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