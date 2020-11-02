Трамп заявил об уверенности в своей победе на президентских выборах в США

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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сможет быть переизбран по итогам выборов 3 ноября. Соответствующее заявление он сделал во время предвыборного митинга в штате Северная Каролина.

По его словам, если бы СМИ объективно освещали его деятельность, то ему было бы проще победить.

— Однако хорошая новость заключается в том, что мы в любом случае победим, — заявил Трамп.

Он также сообщил, что видел опросы, согласно которым кандидат от демократов Джо Байден более популярен среди граждан. При этом Трамп назвал такие опросы фейковыми, передает Интерфакс.

Ранее сайт United States Elections Project сообщил, что более 95 миллионов бюллетеней было получено в ходе досрочного голосования на президентских выборах в США. Уточнялось, что из всего этого числа чуть более 34 миллионов человек проголосовали лично, а более 60 миллионов отравили бюллетени по почте.

Напомним, выборы главы американского государства назначены на 3 ноября. В президентской гонке будет участвовать нынешний президент США Дональд Трамп. Его соперником станет кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден, а также ряд других кандидатов.

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