Голосование на президентских выборах в США началось на первом участке

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В США голосование на президентских выборах на первом участке началось в Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир. Местные жители получили возможность проголосовать сразу после полуночи во вторник, 3 ноября.

Голосование организовано для людей в местном отеле The Balsams. Его представитель Скотт Траншмонтэн сообщил, что пятеро жителей поселка с 1960 года первыми голосуют на выборах.

— На подведение итогов потребуется несколько минут, они будут сразу же оглашены, — цитирует Скотта Траншмонтэна ТАСС.

В штате Нью-Гэмпшир есть и другие небольшие населенные пункты, которые соперничают с Диксвилл-Нотч за право считаться первым американским пунктом, проводящим голосование. Среди них Миллсфилд, Эллсуорт и Уотервилл Вэлли.

Во вторник, 3 ноября, в США пройдут выборы президента. В президентской гонке будет участвовать нынешний президент США Дональд Трамп. Его соперником станет кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден, а также ряд других кандидатов.

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