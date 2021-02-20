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«Две куколки»: супруга Эммануила Виторгана показала подросших дочерей
Эммануил Виторган и Ирина Млодик женаты более 17 лет / Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

«Две куколки»: супруга Эммануила Виторгана показала подросших дочерей

Юлия Курганова

Звезды

Жена актера Эммануила Виторгана показала в Сети подросших дочерей. Она опубликовала на своей странице в Instagram домашнее фото, на котором позируют наследницы 81-летнего народного артиста России.

На снимке Этель и Клара с серьезным видом смотрят в камеру, они позируют на фоне шкафа с книгами. Старшая из сестер держит в руках велосипедный клаксон.

— Доченьки, — коротко подписала пост Млодик.

Поклонники звездной семьи пришли в восторг от милого снимка. Они пожелали девочкам здоровья и отметили, что они очень быстро растут.

«Очень хорошие девочки! Дай бог здоровья!»; «Славные дочурки!»; «Две куколки у вас растут. Счастья вашим девочкам»; «Такие разные, но такие классные! Одна другую дополняет», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее жена Виторгана показала отличительную черту младшей дочери. Соответствующий пост она разместила на своей странице в социальной сети.

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дочкаЭммануил Виторганмуж и жена
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