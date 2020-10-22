«Разного цвета глаза»: жена Виторгана показала отличительную черту младшей дочери

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Ирина Млодик, супруга российского актера Эмануила Виторгана, показала поклонникам особенность младшей дочери. Соответствующий пост она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке наследница запечатлена крупным планом. Подписчики смогли разглядеть, что у Клары Виторган глаза разного цвета. Жена артиста отметила, что такую же особенность имеет и старшая дочь.

— Кларочка, наша младшенькая.. Очень сообразительная, реагирующая на все и вся... И еще, у нее разного цвета глаза, заметили, как и у старшей Этель? Кто знает, что это значит? — задалась вопросом Млодик.

Подписчики заметили особенность малышки и прокомментировали пост избранницы народного артиста.

«Ирочка, у Кларочки разный цвет глаз или просто такое фото? Прелесть девочка», «У моей дочери тоже было так,но потом стали одинаковые цвета,даже не заметили когда», «Ирина, не переживайте за глазки! Они красоточки! У моей племянницы так же — разные», «Разного цвета глаза — это указывает на гениальные данные ребенка», — написали фолловеры.

Напомним, младшей дочери Ирины Млодик и Эмануила Виторгана в августе исполнился год, старшей Этель на данный момент — два с половиной года. Для Ирины девочки являются единственными наследниками. У ее супруга также есть взрослая дочь Ксения ( 1966 года рождения) и сын Максим (1972).

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