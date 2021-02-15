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Дарья Повереннова вышла замуж за крупного бизнесмена
Дарья Повереннова поделилась радостным событием с подписчиками / Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Дарья Повереннова вышла замуж за крупного бизнесмена

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Дарья Повереннова в День всех влюбленных вышла замуж. Ее супругом стал 57-летний Андрей Шаронов, он является председателем совета директоров нефтяной компании, а также входит в состав директоров пяти крупных российских компаний. В 2012 году бизнесмен овдовел.

Повереннова сообщила на своей странице в соцсети Instagram, что к свадьбе с возлюбленным она шла много лет.

— Мы шли к этому почти восемь лет. И пришли! — написала 48-летняя артистка.

Для свадебной церемонии знаменитость выбрала белоснежный брючный костюм и серебристые туфли на шпильке.

Напомним, что у Поверенной уже есть взрослая дочь Полина, которую она родила в браке с актером Александром Жигалкиным. Шаронов также воспитал двух детей.

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бизнесменсвадьбаДарья Повереннова
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