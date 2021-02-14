Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Ивлев женился на молодой избраннице в День святого Валентина
Ведущий реалити-шоу «Адская кухня» и «На ножах» Константин Ивлев / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

СМИ: Ивлев женился на молодой избраннице в День святого Валентина

Никита Абрамов

Звезды

Шеф-повар Константин Ивлев женился на молодой избраннице, 28-летней Валерии Куденковой, в День всех влюбленных.

Как сообщает РЕН.ТВ, пара поженилась в Грибоедовском ЗАГСе. Невеста нарядилась в платье, которое было расшито бисером. Образ органично дополнили распущенные волосы, а также букет белых ранункулюсов.

Сам Ивлев был одет в классический черный костюм.

Ранее сообщалось, что шеф-повар сделал предложение своей молодой возлюбленной.

Читайте также: «Я, жена и моя женщина»: Ивлев рассказал об отношениях с семьей после развода

свадьбаДень святого Валентина Константин Ивлев
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама, я айтишника люблю

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Все мнения
О проекте