СМИ: Ивлев женился на молодой избраннице в День святого Валентина
Шеф-повар Константин Ивлев женился на молодой избраннице, 28-летней Валерии Куденковой, в День всех влюбленных.
Как сообщает РЕН.ТВ, пара поженилась в Грибоедовском ЗАГСе. Невеста нарядилась в платье, которое было расшито бисером. Образ органично дополнили распущенные волосы, а также букет белых ранункулюсов.
Сам Ивлев был одет в классический черный костюм.
Ранее сообщалось, что шеф-повар сделал предложение своей молодой возлюбленной.
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