«Я, жена и моя женщина»: Ивлев рассказал об отношениях с семьей после развода

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Ведущий и шеф-повар Константин Ивлев продолжает общаться с детьми после развода, но отношения с супругой называет «тяжелыми». Теперь у Ивлева появилась новая избранница по имени Валерия.

По словам шеф-повара, никаких скандалов, о которых писали СМИ, речи не идет. Ивлев назвал «неправильным ходом» действия жены, когда она комментировала их развод журналистам.

— Женщины по-разному реагируют на развод, правду знаем только я, жена и моя женщина Лера. Мне по барабану, что там и где пишут. Мы с Лерой, как взрослые и воспитанные люди, это не комментируем, — цитирует Ивлева «Собеседник».

Ивлев уточнил, что отношения с бывшей супругой много лет доходили «до определенной точки кипения».

— Дети знали ситуацию внутри семьи, они были подкованы, поэтому при разводе не принимали ничью сторону, при этом меня не отвергли. Лера им очень импонирует, они общаются и с ней в том числе, — отметил Ивлев.

С экс-супругой у него остаются тяжелые отношения. При этом в общении с детьми — Матвеем и Марусей — нет никаких проблем. Ивлев добавил, что они постоянно видятся и ездят отдыхать.

Ранее сообщалось, что Ивлев сделал предложение своей молодой возлюбленной Валерии Куденковой.

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