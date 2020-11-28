«Сопли на кулак наматывает»: Воля пошутил о состоянии Харламова после развода

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Телеведущий Павел Воля с иронией прокомментировал состояние коллеги Гарика Харламова после развода с Кристиной Асмус. Об этом он рассказал во время выпуска Comedy Club.

Одна из гостей передачи Анна Седокова при общении с ведущими заявила, что мужчины проще переживают сложности и кризисы в отношениях. Однако Воля опроверг мнение певицы и привел в пример Харламова.

— Приходим мы с мужиками в гримерную, а Харламов сопли на кулак наматывает. Харламов постоянно страдает, — пошутил он.

Ранее Воля высмеял Харламова, назвав в шуточной манере причину его разрыва с супругой. По мнению комика, виной стал телефон, в котором Гарик сидел целыми днями и не уделял супруге внимания.

Напомним, Харламов женился на Асмус в 2013 году, вскоре у них родилась дочь Настя. В июне 2020 года пара объявила о разводе.

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