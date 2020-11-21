«Гарик, мне плохо!»: Воля назвал причину развода Харламова и Асмус

Фото: instagram.com/garikkharlamov

Юморист Павел Воля высмеял своего коллегу Гарика Харламова. Шоумен в шуточной манере рассказал, почему на самом деле расстались его друг и актриса Кристина Асмус. Этим он поделился в эфире программы Сomedy Club.

По мнению комика, виной стал телефон, в котором Гарик сидел целыми днями и не уделял супруге внимания.

— Что нужно сказать собеседнику, чтобы он оторвался от телефона? Харламова невозможно оторвать от телефона, невозможно, — высказался Воля.

В эфире юморист изобразил друга, которого пыталась отвлечь от телефона Асмус.

— Гарик, мне плохо! Ты не уделяешь мне внимания! Мы разводимся, — пошутил шоумен.

Харламов женился на Асмус в 2013 году, вскоре у них родилась дочь Настя. В июне 2020 года пара объявила о разводе. По словам артистов, причина не связана с третьими лицами или скандальным фильмом «Текст», после эротической сцены в котором мужа актрисы начали травить в социальных сетях.

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