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«Кристинка, привет тебе»: Воля публично пошутил о бывшей супруге Харламова
Фото: instagram.com/garikkharlamov

«Кристинка, привет тебе»: Воля публично пошутил о бывшей супруге Харламова

Юлия Ямпольская

Звезды

Юморист Павел Воля рассмешил зрителей замечанием о поведении актрисы Кристины Асмус. В беседе с девушкой, которая занимается кулинарией, шоумен поинтересовался, в чем заключается работа гостьи.

— То есть ты приходишь к звездам, готовишь из их продуктов, и в конце они тебе еще дают деньги за это? Просто, у Харламова была женщина, которая готовила ему еду и теперь просит деньги за это, — иронично заметил резидент Comedy Club.

Бывший супруг Асмус не растерялся и пристыдил юмориста.

— Ну, что это такое?! Ай-я-яй! — цитирует его Teleprogramma.pro.

Павел Воля закончил свое выступление, передав привет артистке.

— Кристинка, привет тебе, — сказал юморист.

Напомним, Харламов женился на Асмус в 2013 году, вскоре у них родилась дочь Настя. В июне 2020 года пара объявила о разводе. По словам артистов, причина не связана с третьими лицами или скандальным фильмом «Текст», после эротической сцены в котором мужа актрисы начали травить в социальных сетях.

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Гарик ХарламовКристина АсмусПавел Воля
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