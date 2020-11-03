«Где Харламов?»: Асмус показала фото в свадебном платье у ЗАГСа

Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус показала поклонникам новое фото, где она в свадебном платье позирует у входа в ЗАГС. Снимок артистка опубликовала в Instagram-аккаунте.

— Сама в шоке, — подписала фотографию Кристина.

Подписчики удивились такому образу актрисы, ведь Асмус совсем недавно официально развелась с юмористом Гариком Харламовым. Фанаты поздравили артистку с новым семейным статусом и сделали комплимент ее образу невесты.

— Развод удался, — написал один из фанатов.

Кто-то из подписчиков удивился, почему на снимке нет Гарика Харламова.

В четверг, 29 октября, стало известно, что Харламов и Асмус официально перестали быть мужем и женой. Бракоразводный процесс длился четыре месяца.

Ранее Харламов в одном из интервью рассказал, что решение о расставании супруги приняли не спонтанно, они шли к этому долгое время. Между ними не произошло «какого-то решающего момента», который бы повлиял на решение разойтись официально. Комик сообщил, что между ним и супругой начали угасать чувства, что привело к недопониманию.

Сама Асмус ранее пошутила, что вышла замуж за Харламова и родила дочь ради «галочки» в социальной сети Instagram. Таким образом артистка ответила на вопрос одного из подписчиков.

Напомним, Харламов женился на Асмус в 2013 году, вскоре у них родилась дочь Настя. В июне 2020 года пара объявила о разводе. По словам артистов, причина не связана с третьими лицами или скандальным фильмом «Текст», после эротической сцены в котором мужа актрисы начали травить в социальных сетях.

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