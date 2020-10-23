«По одному шаблону»: Харламов ответил на слухи о новых отношениях

Фото: «Вечерняя москва» / garikkharlamov

Звезда проекта «Comedy Club» Гарик Харламов опроверг слухи о романе с Яной Кошкиной. Харламов подтвердил, что давно знает девушку, однако их отношения носят лишь дружеский характер.

— Я с Кошкиной?! Никогда! Серьезно, никогда ничего не было! Эти слухи распространяются по одному шаблону. Это все так смешно, — признался комик со ссылкой на издание StarHit.

Артист усмехнулся над тем, что с каждым новым проектом ему приписывают все больше и больше закрученных с коллегами романов. Также актер сообщил, что пиарить свою личную жизнь под прицелами камер на телешоу он не собирается.

— Я на «Холостяк» никогда бы не пошел. Тем более в этом году там будет Тимати, — прокомментировал Харламов.

В данный момент резидент Comedy Club больше переживает за свою дочку Настю. В начале следующего года ей исполняется семь лет. Вместе со своей бывшей женой Кристиной Асмус они договорились, что их развод пройдет безболезненно для ребенка. При этом отмечается, что дочь Харламова и Асмус до сих пор не знает о разводе своих родителей.

Комик Харламов в очередной раз заверил общественность, что они со своей бывшей женой не перестали общаться и до сих пор поддерживают друг друга.

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