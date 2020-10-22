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«Это он тебя уделал»: фанаты Харламова отреагировали на розыгрыш мошенника
Фото: youtube.com / Камеди Клаб

«Это он тебя уделал»: фанаты Харламова отреагировали на розыгрыш мошенника

Виктория Федотова

Звезды

В Сети появилось видео с участием актера Гарика Харламова, которому позвонил телефонный мошенник. Юморист рассмешил своих подписчиков, доведя злоумышленника до истерики.

Артист делает вид, что не понимает слова «клавиатура» и «раскладка», когда мошенник просит его набрать на смартфоне некий текст. Через несколько минут злоумышленник срывается и по буквам диктует Харламову матерное слово, бросает трубку, а звезды уже не сдерживает смех.

Комментаторы оценили юмор Харламова.

«А ведь это он тебя уделал», «Нужно срочно миниатюру делать в камеди, прям до слез», «Истерика, но надо отдать должное мошеннику, он тоже хорош». Видео опубликовано в Instagram.

Читайте также: Гарик Харламов довел позвонившего ему мошенника до истерики

юмормошенникГарик Харламов
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