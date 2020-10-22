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Гарик Харламов довел позвонившего ему мошенника до истерики
Фото: youtube.com/Forbes

Гарик Харламов довел позвонившего ему мошенника до истерики

Ростислав Зубков

Звезды

Резидент Comedy Club разыграл телефонного мошенника и вывел его из себя. Сцену издевки над аферистом удалось запечатлеть на камеру и выложить в социальные сети.

Ролик длится несколько минут, и в течение долгого времени шоумен делает вид, что не знает значение слов «клавиатура» и «раскладка». Злоумышленник же пытается убедить Харламова набрать некий текст, однако тот заявляет, что уже перестает понимать собеседника.

— Но подождите, я не понимаю. Клавиатура — это то, что у ноутбука, — говорит актер на видео в Instagram.

Вопрос с клавиатурой все же решился, но дальше Харламов сказал, что не может написать слово «поддержка», о котором его попросил мошенник.

Вскоре не только автор ролика, но и сам юморист уже с трудом сдерживают смех. В конце концов, когда артист признается, что сумел написать только первые две буквы слова, он начинает громко смеяться. Аферист сначала хочет продиктовать слово по буквам, однако затем нецензурно ругается и бросает трубку. Резидент Comedy Club и его друзья продолжают хохотать.

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мошенникистерикаГарик Харламов
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