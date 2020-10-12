Харламов публично пошутил на тему своего развода с Асмус

Фото: instagram.com/garikkharlamov

Юморист Гарик Харламов в новом выпуске шоу Comedy Сlub публично пошутил на тему своего развода с актрисой Кристиной Асмус. Он сделал пародийный ролик на шоу «Холостяк», где отвергал всех девушек, которые хоть чем-то были похожи на Асмус.

Харламов предстал в образе героя шоу «Холостяк». Он встречал девушек, которые прибывали на белом лимузине, с розой в руке. Первая из них сказала, что ее зовут Кристина. Услышав это, Харламов тут же закрыл дверь машины.

Вторая девушка Олеся оказалась актрисой. Она тоже не подошла юмористу. Третья являлась интерном. Харламов отверг ее, так как Асмус снималась в сериале «Интерны». Последняя претендентка на сердце юмориста ударила по самому больному.

— Я профессиональный переводчик с английского, сейчас я перевожу очень интересный текст, — сказала девушка, после чего Харламов бросил в нее розу.

Фото: youtube.com / Total ShowBiz

Окончание кастинга получилось еще более фееричным. Якобы ведущий шоу заявил, что Харламову нашли подходящую девушку. Затем в кадре появилась женщина с усами.

Напомним, Харламов женился на Асмус в 2013 году, вскоре у них родилась дочь Настя. В июне 2020 года пара объявила о разводе. По словам пары, причина не связана с третьими лицами или скандальным фильмом «Текст», после эротической сцены в котором мужа актрисы начали травить в социальных сетях.

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