Харламов раскрыл истинную причину развода с Асмус

Гарик Харламов рассказал о проблемах в семье / Фото: youtube.com/Forbes

Резидент Comedy Club Гарик Харламов стал участником Youtube-шоу «Без души» с ведущим Данилой Поперечным. Одной из тем выпуска стал его развод с актрисой Кристиной Асмус.

Комик рассказал, что решение о расставании супруги приняли не спонтанно, они шли к этому долгое время. Но какого-либо решающего момента между ними не было.

Харламов подчеркнул, что решение развестись стало для артистов полностью обоюдным. Он добавил, что между ними начали угасать былые чувства. В результате это привело к недопониманию между супругами. Перед расставанием они уже почти не общались и совсем не вели интимную жизнь.

— Со временем чувства ослабевают, все как-то уходит, и ты понимаешь, ты можешь с этим человеком дальше или не можешь. У нас уже не было секса и той искры, что раньше, — пояснил комик.

Сама Асмус ранее пошутила, что вышла замуж за Харламова и родила дочь ради «галочки» в социальной сети Instagram. Таким образом артистка ответила на вопрос одного из подписчиков.

Напомним, Харламов женился на Асмус в 2013 году, вскоре у них родилась дочь Настя. В июне 2020 года пара объявила о разводе. По словам артистов, причина не связана с третьими лицами или скандальным фильмом «Текст», после эротической сцены в котором мужа актрисы начали травить в социальных сетях.

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