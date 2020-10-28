«Для синей галочки»: Асмус пошутила о цели брака с Харламовым

Фото: instagram.com/asmuskristina

Поклонники российской актрисы Кристины Асмус вновь подняли тему развода с Гариком Харламовым. На их вопросы звезда ответила в личном аккаунте в соцсети Instagram.

Девушка решила пообщаться с фанатами, призывая задавать ей вопросы. Один из анонимов поинтересовался, зачем артистка выходила замуж за Харламова и даже родила от него дочь, а также предположил, что это было сделано «для галочки».

— Да, для синей галочки в «Инстаграме». Ее нынче так тяжело получить, — отметила Асмус.

Фото: instagram.com/asmuskristina

Ранее Харламов заявил, что они с бывшей супругой скрывают развод от дочери. Они боятся такой новостью нарушить психическое состояние ребенка.

Напомним, Харламов женился на Асмус в 2013 году, вскоре у них родилась дочь Настя. В июне 2020 года пара объявила о разводе. По словам артистов, причина не связана с третьими лицами или скандальным фильмом «Текст», после эротической сцены в котором мужа актрисы начали травить в социальных сетях.

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