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«Пытаемся не ударить по психике»: Харламов и Асмус скрывают от дочери свой развод
Фото: instagram.com/asmuskristina/

«Пытаемся не ударить по психике»: Харламов и Асмус скрывают от дочери свой развод

Юлия Ямпольская

Звезды

Актриса Кристина Асмус и резидент Comedy Club Гарик Харламов скрывают от дочери, что решили расстаться. Об этом юморист рассказал в интервью на YouTube-канале Даниила Поперечного.

Харламов отметил, что родители боятся такой новостью нарушить психическое состояние ребенка.

— Мы попытаемся сделать так, чтобы не ударить по психике ребенка. Мне самому было девять лет, когда папа уехал в Штаты, а мама осталась со мной. Я сам из семьи, которая развелась, — признался юморист.

Напомним, Харламов женился на Асмус в 2013 году, вскоре у них родилась дочь Настя. В июне 2020 года пара объявила о разводе. По словам пары, причина не связана с третьими лицами или скандальным фильмом «Текст», после эротической сцены в котором мужа актрисы начали травить в социальных сетях.

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Гарик ХарламовКристина Асмусразвод
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