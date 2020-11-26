«Никогда не носила кольцо»: Асмус намекнула на давние проблемы в отношениях с Харламовым

Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус намекнула поклонникам на давние проблемы с экс-супругом Гариком Харламовым. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

Артистка, объявляя очередной конкурс для подписчиков, опубликовала фотографию. На снимке, как заметили фанаты, у нее нет обручального кольца. Фолловеры подумали, что она специально демонстрирует отсутствие украшения.

— А выглядит, будто показываете, что нет кольца, — отметил один из поклонников.

Асмус поспешила развеять догадки подписчика, написав ему ироничный комментарий.

— Я никогда не носила кольцо, — ответила артистка.

Напомним, Харламов женился на Асмус в 2013 году, вскоре у них родилась дочь Настя. В июне 2020 года пара объявила о разводе. По словам артистов, причина не связана с третьими лицами или скандальным фильмом «Текст», после эротической сцены в котором мужа актрисы начали травить в социальных сетях.

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