Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Понадобится еще один стул»: Меладзе впервые высказался о скором прибавлении в семье
Фото: instagram/meladzevalerian

«Понадобится еще один стул»: Меладзе впервые высказался о скором прибавлении в семье

Анастасия Колоскова

Звезды

Певец Валерий Меладзе перестал скрывать, что готовится в очередной раз стать отцом. На скорое прибавление в семье он намекнул в своем Instagram-аккаунте.

Исполнитель опубликовал снимок из ресторана, где он сидит вместе со своими тремя дочерями от первого брака. Многодетный отец отметил, что, несмотря на все его победы и достижения, дети всегда будут занимать главное место в его жизни.

— За этим столом хватит места и для моих дочек, и для моих сыновей! Но, похоже, скоро понадобится еще один стул, — написал певец.

Напомним, певица Альбина Джанабаева рассекретила свое интересное положение. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала снимок, на котором предстала с заметно округлившимся животом.

Подписчики поспешили поздравить Меладзе и оставили множество комментариев под фото.

«Так мило. Счастья и здоровья вашей большой растущей семье», «Очень радуемся за Вас с Альбиной!», «Такому папе нужно как можно больше детишек», «Видимо скоро в вашей семье на одного талантливого человечка станет больше!», — написали они.

Меладзе и Джанабаева уже воспитывают двоих совместных сыновей — Константина и Луку.

Читайте также: «Вообще как девочка»: Валерия восхитила поклонников снимком в розовом бикини

Валерий МеладзеАльбина Джанабаеваребенок
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте