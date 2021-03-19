«Понадобится еще один стул»: Меладзе впервые высказался о скором прибавлении в семье

Фото: instagram/meladzevalerian

Певец Валерий Меладзе перестал скрывать, что готовится в очередной раз стать отцом. На скорое прибавление в семье он намекнул в своем Instagram-аккаунте.

Исполнитель опубликовал снимок из ресторана, где он сидит вместе со своими тремя дочерями от первого брака. Многодетный отец отметил, что, несмотря на все его победы и достижения, дети всегда будут занимать главное место в его жизни.

— За этим столом хватит места и для моих дочек, и для моих сыновей! Но, похоже, скоро понадобится еще один стул, — написал певец.

Напомним, певица Альбина Джанабаева рассекретила свое интересное положение. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала снимок, на котором предстала с заметно округлившимся животом.

Подписчики поспешили поздравить Меладзе и оставили множество комментариев под фото.

«Так мило. Счастья и здоровья вашей большой растущей семье», «Очень радуемся за Вас с Альбиной!», «Такому папе нужно как можно больше детишек», «Видимо скоро в вашей семье на одного талантливого человечка станет больше!», — написали они.

Меладзе и Джанабаева уже воспитывают двоих совместных сыновей — Константина и Луку.

Читайте также: «Вообще как девочка»: Валерия восхитила поклонников снимком в розовом бикини