«Просто чудо»: Валерия позировала в розовом бикини на пляже

Валерия восхитила фанатов / Фото: instagram.com/valeriya

Певица Валерия сейчас отдыхает в ОАЭ вместе с мужем Иосифом Пригожиным, младшим сыном Арсением и его супругой с двухмесячной дочкой Селин. На своей странице в социальной сети Instagram артистка решила показать фото, на котором запечатлелась в бикини.

Певица находится в хорошей форме. Это отметили многие ее поклонники.

«Просто чудо»; «Вы молодец, в шикарной форме!»; «Классная как всегда!»; «Вообще как девочка», — оставили комментарии фолловеры.

Сама же Валерия отметила, что за месяц похудела на три килограмма. И все это благодаря особой программе питания, которая включает в себя вегетарианские продукты и рыбу.

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