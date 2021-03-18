«Младенческие радости»: певица Валерия опубликовала видео прогулки с внучкой

Фото: instagram.com/valeriya

Российская певица Валерия решила поделиться с поклонниками видеозаписью прогулки с внучкой Селин. Пост она опубликовала в своем микроблоге.

На видео счастливая знаменитость прогуливается с коляской, в которой лежит малышка Селин.

— Вчерашний вечер. Прогулка, а потом купаться, кушать и спать. Вот такие младенческие радости, — подписала видеозапись Валерия.

Подписчики с восторгом отреагировали на пост певицы.

«Даже и не знаю, за кого больше радоваться — за вашего сына или за вас»; «Так приятно смотреть. И молодые молодцы — дают вам возможность окунуться в детские радости и приятности»; «Так мило и трогательно!» — написали поклонники в комментариях под видео в Instagram-аккаунте Валерии.

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