«Слушали, как другие детки плачут»: Лиана Шульгина рассказала о первом полете дочери

Фото: instagram/lianashulginaa

Лиана Шульгина, супруга сына певицы Валерии Арсения Шульгина, рассказала поклонникам о первом полете со своей дочкой Селин. По ее словам, малышка перенесла полет очень хорошо.

— В полете мы почти не спали (летели пять часов). Ели, играли, болтали, смотрели на лампочки, слушали, как другие детки плачут, — написала Лиана в своем микроблоге.

Пост девушка сопроводила умилительной фотографией, на которой она прильнула губами к голове ребенка.

Лиана отметила, что весь полет Селин провела у нее на руках.

Подписчики по-разному отреагировали на пост Шульгиной.

«Что за необходимость тащить грудного ребенка в другую страну, да еще с таким контрастным климатом?»; «Молоденькая и такая мудрая, и такая хорошенькая!»; «Лиана, удачного отдыха вам! Ваша семья — многим пример»; «Рискованно все-таки с младенцем в такое время путешествовать», — написали поклонники Лианы в комментариях под постом в ее Instagram-аккаунте.

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