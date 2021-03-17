Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Слушали, как другие детки плачут»: Лиана Шульгина рассказала о первом полете дочери
Фото: instagram/lianashulginaa

«Слушали, как другие детки плачут»: Лиана Шульгина рассказала о первом полете дочери

Никита Абрамов

Звезды

Лиана Шульгина, супруга сына певицы Валерии Арсения Шульгина, рассказала поклонникам о первом полете со своей дочкой Селин. По ее словам, малышка перенесла полет очень хорошо.

— В полете мы почти не спали (летели пять часов). Ели, играли, болтали, смотрели на лампочки, слушали, как другие детки плачут, — написала Лиана в своем микроблоге.

Пост девушка сопроводила умилительной фотографией, на которой она прильнула губами к голове ребенка.

Лиана отметила, что весь полет Селин провела у нее на руках.

Подписчики по-разному отреагировали на пост Шульгиной.

«Что за необходимость тащить грудного ребенка в другую страну, да еще с таким контрастным климатом?»; «Молоденькая и такая мудрая, и такая хорошенькая!»; «Лиана, удачного отдыха вам! Ваша семья — многим пример»; «Рискованно все-таки с младенцем в такое время путешествовать», — написали поклонники Лианы в комментариях под постом в ее Instagram-аккаунте.

Читайте также: «Как трогательно!»: Пригожин показал, как Валерия поет колыбельную внучке

певица ВалерияребенокАрсений Шульгин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия не любит троицу: почему РКН должен заблокировать Twitter, Facebook и YouTube

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Фабрика смерти» в центре Европы

Отец Макарий (Комогоров)
Отец Макарий (Комогоров)

С чего начинается Великий пост

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вечеринка Ивлеевой: деревню из девушки вывести нельзя

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большой праздник театров и зрителей

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Если педофил рассказал психологу о преступлении

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Первая мировая вакцинная война

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте