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«Как трогательно!»: Пригожин показал, как Валерия поет колыбельную внучке
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Как трогательно!»: Пригожин показал, как Валерия поет колыбельную внучке

Елизавета Борисова

Звезды

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин показал своим подписчикам, как его супруга певица Валерия проводит время с внучкой.

На видео исполнительница напевает колыбельную маленькой Селин, этим моментом Пригожин поделился на своей странице в социальной сети Instagram.

— Колыбельная для нашей маленькой Селин. Попела и поела тоже вместе с Лерой в дуэте. Надо мне тоже воспользоваться такой возможностью перед сном, — написал в блоге продюсер.

«Идеальная бабушка»; «Дуэт с Селин»; «Как трогательно!» — написали фолловеры в комментариях к публикации.

Напомним, что сын Валерии Арсений Шульгин и его избранница Лиана расписались летом прошлого года. Маленькая Селин появилась на свет в ночь с 31 декабря на 1 января 2021 года. 52-летняя Валерия впервые стала бабушкой.

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