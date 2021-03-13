Интернет-пользователи раскритиковали Бузову за худобу

Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала видеозапись, после которой стала объектом критики со стороны интернет-пользователей.

В своем Instagram звезда выложила ролик, в котором снялась в обтягивающих брюках и топе. Подписчики Бузовой в комментариях разошлись во мнениях относительно видео. Часть из них, включая сестру ведущей, сочла знаменитость красоткой.

Однако нашлись и те, кто критически оценил внешность звезды, указав на ее чрезмерную худобу: «Одна голова осталась», «Доска». Некоторые комментаторы предположили, что у Бузовой анорексия.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова устроила скандал из-за партнерши своего бывшего бойфренда по телепроекту «Танцы со звездами».

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