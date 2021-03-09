Бузова устроила скандал из-за партнерши Давы по «Танцам со звездами»

Фото: Официальная страница Ольги Бузовой в Instagram

Слова певицы и телеведущей Ольги Бузовой вызвали бурное обсуждение в интернете. Девушка нелестно отозвалась о партнерше по танцам своего экс-бойфренда, блогера Давида Манукяна, более известного как Дава.

Бузова, несмотря на расставание с Давой, вероятно, продолжает следить за его жизнью. Так, блогер принимал участие в проекте «Танцы со звездами», где его партнершей была Дарья Палей.

Несмотря на то что Палей замужем и у нее есть ребенок, Бузова написала, что та имела интимные отношения с Манукяном. Вскоре она удалила эту запись, сообщает «СтарХит».

В свою очередь Палей поблагодарила всех, кто ее поддержал. Она сообщила, что не будет обращать внимание на негатив. Вместе с Давой она заняла второе место в «Танцах со звездами», уступив певцу Сергею Лазареву и его партнерше.

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