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Бузова устроила скандал из-за партнерши Давы по «Танцам со звездами»
Фото: Официальная страница Ольги Бузовой в Instagram

Бузова устроила скандал из-за партнерши Давы по «Танцам со звездами»

Иван Юминов

Звезды

Слова певицы и телеведущей Ольги Бузовой вызвали бурное обсуждение в интернете. Девушка нелестно отозвалась о партнерше по танцам своего экс-бойфренда, блогера Давида Манукяна, более известного как Дава.

Бузова, несмотря на расставание с Давой, вероятно, продолжает следить за его жизнью. Так, блогер принимал участие в проекте «Танцы со звездами», где его партнершей была Дарья Палей.

Несмотря на то что Палей замужем и у нее есть ребенок, Бузова написала, что та имела интимные отношения с Манукяном. Вскоре она удалила эту запись, сообщает «СтарХит».

В свою очередь Палей поблагодарила всех, кто ее поддержал. Она сообщила, что не будет обращать внимание на негатив. Вместе с Давой она заняла второе место в «Танцах со звездами», уступив певцу Сергею Лазареву и его партнерше.

Читайте также: «Давно не был так счастлив»: Дава рассказал о пополнении в семье

скандалОльга Бузова
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