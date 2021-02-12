«Давно не был так счастлив»: Дава рассказал о пополнении в семье

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Блогер Давид Манукян рассказал поклонникам о новом члене своей семьи — щенке лабрадора.

— В нашей семье пополнение! Давно не был так счастлив, теперь будет в нашей тусовке настоящий маленький дружок. Как его назовем? — спросил Манукян подписчиков в Instagram-аккаунте.

Актриса Эвелина Бледанс предложила назвать щенка Бузей. Подписчики также придумали для четвероногого малыша клички Тео, Теодорчик, Тэдди, Player, Ричард и Ролекс. Дава обещал, что в ближайшее время расскажет, какую кличку выбрал для своего щенка.

Напомним, в конце января телеведущая Ольга Бузова сообщила о разрыве с блогером Давидом Манукяном. Пара была вместе почти два года. По словам телеведущей, причиной разрыва стали измены и насилие со стороны блогера.

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