Поклонники Бузовой и Давы предположили, что они не расстались

Фото: instagram.com/olgabuzova_news

Поклонники певицы Ольги Бузовой и исполнителя Давида Манукяна, больше известного как Дава, заподозрили, что расставание звездной пары не что иное, как фейк.

Накануне в своем Instagram-аккаунте Дава выложил в сторис видео, в кадр которого попали ковер и женская ступня. Подписчики такой же ковер увидели на одной из фотографий Ольги Бузовой.

Доказательства фанаты выложили в Telegram-канал «НеМалахов».

Поклонники уверены, что расставание звезд всего лишь фейк и скоро будет их примирение.

Ранее Ольга Бузова повергла фанатов в шок, заявив, что расстается с Манукяном. Она обвинила его в насилии и изменах. Мать музыканта не стала отмалчиваться и обвинила певицу в алкоголизме и доведении сестры до инсульта. Вскоре случившееся прокомментировал сам Дава, назвав отношения с Бузовой пройденным этапом.

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