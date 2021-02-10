Поклонники Бузовой и Давы предположили, что они не расстались
Поклонники певицы Ольги Бузовой и исполнителя Давида Манукяна, больше известного как Дава, заподозрили, что расставание звездной пары не что иное, как фейк.
Накануне в своем Instagram-аккаунте Дава выложил в сторис видео, в кадр которого попали ковер и женская ступня. Подписчики такой же ковер увидели на одной из фотографий Ольги Бузовой.
Доказательства фанаты выложили в Telegram-канал «НеМалахов».
Поклонники уверены, что расставание звезд всего лишь фейк и скоро будет их примирение.
Ранее Ольга Бузова повергла фанатов в шок, заявив, что расстается с Манукяном. Она обвинила его в насилии и изменах. Мать музыканта не стала отмалчиваться и обвинила певицу в алкоголизме и доведении сестры до инсульта. Вскоре случившееся прокомментировал сам Дава, назвав отношения с Бузовой пройденным этапом.
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