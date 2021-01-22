Мать Давы обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта

Фото: instagram/an_na898

Мать Давида Манукяна Анна заявила, что певица Ольга Бузова воспользовалась своей публичностью, чтобы затравить ее сына и семью. Она опубликовала пост в соцсетях, но вскоре удалила его, однако скриншот остался в Telegram.

— Я всегда говорю, что жизнь сама поставит всех и все на свои места. Но пользоваться своей известностью и причинять людям вред и устраивать травлю неприлично. Давид, как всегда, промолчит, он не позволит себе прилюдные склоки. Кто хотел мне сказать что-то про Давида, трубку возьмите для начала, — заявила Анна Манукян.

Фото: Telegram-канал «НеМалахов»

В комментариях под постом она обвинила Бузову в том, что та «довела свою сестру до инсульта». Кроме того, она считает, что у певицы есть проблемы с алкоголем и она ведет беспорядочные половые связи.

Ранее Бузова заявила о расставании с блогером Давидом Манукяном, обвинив его в рукоприкладстве и изменах. Сам блогер пока никак не отреагировал на происходящее.

Читайте также: «Пора рассказать, какое ты чудовище»: Бузова назвала причины расставания с Давой