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Мать Давы обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта
Фото: instagram/an_na898

Мать Давы обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта

Василий Плиткин

Звезды

Мать Давида Манукяна Анна заявила, что певица Ольга Бузова воспользовалась своей публичностью, чтобы затравить ее сына и семью. Она опубликовала пост в соцсетях, но вскоре удалила его, однако скриншот остался в Telegram.

— Я всегда говорю, что жизнь сама поставит всех и все на свои места. Но пользоваться своей известностью и причинять людям вред и устраивать травлю неприлично. Давид, как всегда, промолчит, он не позволит себе прилюдные склоки. Кто хотел мне сказать что-то про Давида, трубку возьмите для начала, — заявила Анна Манукян.

Мать Давы обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсультаФото: Telegram-канал «НеМалахов»

В комментариях под постом она обвинила Бузову в том, что та «довела свою сестру до инсульта». Кроме того, она считает, что у певицы есть проблемы с алкоголем и она ведет беспорядочные половые связи.

Ранее Бузова заявила о расставании с блогером Давидом Манукяном, обвинив его в рукоприкладстве и изменах. Сам блогер пока никак не отреагировал на происходящее.

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расставаниеОльга БузоваДавид Манукян
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