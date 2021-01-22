«Пора рассказать, какое ты чудовище»: Бузова назвала причины расставания с Давой

Фото: instagram.com/olgabuzova_news

Российская певица Ольга Бузова объяснила, почему рассталась с блогером Давидом Манукяном. По ее словам, он изменял ей и поднимал на нее руку.

Артистка опубликовала скриншоты переписки с бывшим возлюбленным, в которых заявила, что хочет рассказать его матери о том, как он оскорбляет ее: «Пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле. Ты меня бьешь, плюешь в лицо и как оскорбляешь».

— Да, и так бывает. Я его заблокировала. И если вы меня любите, вы тоже это сделаете. Я могу ошибаться, простите меня все, но сейчас так, — со слезами на глазах заявила певица.

Она добавила, что ей очень плохо. Видео она опубликовала в сторис Instagram.

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