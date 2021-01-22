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«Нас больше нет»: Бузова объявила о расставании с Давой
Фото предоставлено пресс-службой Ольги Бузовой

«Нас больше нет»: Бузова объявила о расставании с Давой

Анастасия Колоскова

Звезды

Популярная певица Ольга Бузова сообщила в своем Instagram-аккаунте, что опять вернулась в статус свободной девушки.

— Нас больше нет, — написала звезда, намекнув о своем разрыве с рэпером Давой.

Звезда попросила подписчиков не задавать ей лишних вопросов и поддержать ее, так как она переживает тяжелый период в жизни. У сестры Ольги диагностирован инсульт, а ее мать выхаживает больную онкологией бабушку.

Она поблагодарила бывшего возлюбленного за «мгновенья счастья» и призналась, что любила и любит его. О причине разрыва знаменитость не сообщила «из уважения к своей любви».

— Человек творит страшные и не понятные для меня вещи, — прокомментировала происходящее Бузова.

«Отписываемся от Давы»; «Держись. Все будет хорошо»; «Все наладится, не переживай»; «Береги себя — это самое главное», — поддержали звезду поклонники.

Накануне таролог, парапсихолог Саона в беседе с «Вечерней Москвой» предсказала череду скандалов между Бузовой и Давой.

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