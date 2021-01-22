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Екатерина Шпица призналась, почему отложила свадьбу
Фото: instagram.com/katerinashpitsa

Екатерина Шпица призналась, почему отложила свадьбу

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Екатерина Шпица призналась, что их планы с возлюбленным Русланом Пановым оформить отношения весной 2020 года, нарушила пандемия коронавируса.

Паре пришлось перенести свадьбу на неопределенный срок. Несмотря на то, что у них не было планов следовать новомодной тенденции и играть свадьбу на островах, актриса хотела, чтобы мероприятие было торжественным. А организовывать многолюдный праздник пока Шпица считает небезопасным, так как у них много пожилых родственников.

— Спасибо коронавирусу! Я очень занятой человек, и предполагался удачный промежуток для совершения сего обряда… А потом ограничения… И до сих пор это имеет над нами власть. Ну, потому что мне хочется торжества. Но не праздника ради праздника. А хочется торжества, хочется запомнить этот день. Хочется себя в этот день чувствовать свободными. Не в маске, — цитирует слова Екатерины «Вокруг ТВ».

Новую дату мероприятия возлюбленные пока не назначают.

В 2018 году фитнес-тренер Руслан Панов сделал Екатерине предложение стать его женой прямо на сцене театра после спектакля, где она играла. Актриса ответила согласием.

К слову, у актрисы уже был брак с Константином Адаевым, который продлился менее двух лет.

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