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Лиза Арзамасова рассказала, как борется с «сетевыми террористами»
Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Лиза Арзамасова рассказала, как борется с «сетевыми террористами»

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Лиза Арзамасова, недавно ставшая женой фигуриста Ильи Авербуха, рассказала в Instagram-аккаунте, как она реагирует на хамские замечания со стороны хейтеров в свой адрес.

По словам звезды сериала «Папины дочки», к хамству она относит даже бестактность и неделикатность. Таких подписчиков она отправляет в бан, из которого у них уже не шанса выйти.

— Я категорически против сетевого «мазохизма». Не нужно наблюдать за людьми, которые вас раздражают и которые вам настолько не нравятся, что аж хочется гадость написать, — завила актриса.

Она признается, что у нее были попытки вступать в «ласковые разговоры» с агрессивными комментаторами.

— Практика показывает, что переговоры с сетевыми террористами — бессмысленная трата времени, — заключила Арзамасова.

Она готова с пониманием отнестись к бестактности подростков, но не в случае со взрослыми людьми.

«Все правильно так и нужно. Зачем на себе терпеть негатив других. Лучше заряжаться позитивными эмоциями»; «Лиза, написано так корректно, мягко и безобидно. Присоединяюсь к данному посту», — поддержали звезды поклонники в комментариях к посту.

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Лиза Арзамасовахамствохейтеры
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