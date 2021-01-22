«Просто русалка»: Стеша Маликова восхитила поклонников фото в купальнике
Старшая дочь певца Дмитрия Маликова Стефания улетела с семьей в отпуск. Девушка разместила на своей странице в соцсети фото в купальнике мятного цвета или цвета «Тиффани» на песчаном пляже.
Наследница артиста предпочитает не сильно оголяться, поэтому прикрыла бедра парео. Волосы Стефания собрала в пучок и добавила несколько аксессуаров.
— Любимый цвет коробочек… Настоящие девочки поймут, — подписала снимки Маликова в Instagram.
Поклонники восхитились фигурой девушки. Многие одарили ее комплиментами.
«Какая же вы хорошенькая»; «Красавица»; «Стеша, просто русалка»; «Внутренний свет и невероятная красота», — написали фолловеры.
Отметим, что Стеша Маликова учится на четвертом курсе МГИМО. При этом в минувшем году она начала развивать собственный бизнес. Звездная наследница давно интересуется модой, потому стала создавать свою одежду.
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