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«Просто космос»: поклонники в очередной раз осыпали комплиментами фигуру Рудовой
Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

«Просто космос»: поклонники в очередной раз осыпали комплиментами фигуру Рудовой

Анастасия Колоскова

Звезды

Наталья Рудова в своем Instagram-аккаунте в очередной раз поделилась откровенным снимком, похваставшись точеной фигурой. Поклонники актрисы осыпали ее комплиментами.

На черно-белом фото Рудова предстала в бюстгальтере, продемонстрировав подтянутый пресс и тонкую талию.

— Give me a sword, — подписала она снимок, что в переводе с английского означает «дай мне меч».

«Меч для борьбы с хейтерами?», — поинтересовались с иронией у звезды один из подписчиков. На это она заметила, что «насмотрелась викингов».

«Ты супер, офигенная»; «Ты просто космос»; «Шикарная женщина»; «Горячая девушка», — восхитились фолловеры в комментариях.

Напомним, что 37-летняя актриса нередко радует поклонников откровенными фото в социальных сетях. Недавно она выложила снимок в купальнике.

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фото в InstagramНаталья Рудоваактриса
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