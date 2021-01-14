«Идеальная фигура»: Наталья Рудова в бикини восхитила поклонников

Наталья Рудова разместила свежее фото / Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

Актриса Наталья Рудова отдыхает в Дубае, откуда радует фанатов фото в бикини.Последние снимки восхитили не только фанатов актрисы, но и ее коллег, среди которых Ольга Бузова, Алена Водонаева и Рита Дакота.

Артистка пошла поплавать в бассейне в бикини лимонного цвета и запечатлела это на камеру. Поклонники в Instagram пришли в восторг от фигуры звезды, отметив ее пресс и пышный бюст.

«Идеальная фигура»; «Красотка, а актриса вообще потрясающая»; «Безупречная фигура! Очень красивый человек», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее представитель Натальи Рудовой прокомментировала слухи о беременности актрисы.

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