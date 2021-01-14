Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Идеальная фигура»: Наталья Рудова в бикини восхитила поклонников
Наталья Рудова разместила свежее фото / Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

«Идеальная фигура»: Наталья Рудова в бикини восхитила поклонников

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Наталья Рудова отдыхает в Дубае, откуда радует фанатов фото в бикини.Последние снимки восхитили не только фанатов актрисы, но и ее коллег, среди которых Ольга Бузова, Алена Водонаева и Рита Дакота.

Артистка пошла поплавать в бассейне в бикини лимонного цвета и запечатлела это на камеру. Поклонники в Instagram пришли в восторг от фигуры звезды, отметив ее пресс и пышный бюст.

«Идеальная фигура»; «Красотка, а актриса вообще потрясающая»; «Безупречная фигура! Очень красивый человек», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее представитель Натальи Рудовой прокомментировала слухи о беременности актрисы.

Читайте также: «Стройняшечка»: поклонники осыпали комплиментами фото Гагариной в купальнике

купальникНаталья Рудовафото
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети, будьте добры, учитесь сами

Сергей Лесков
Сергей Лесков

На пороге открытий: чем удивит 2021 год

Все мнения
О проекте