«Стройняшечка»: поклонники осыпали комплиментами фото Гагариной в купальнике

Фото: instagram.com/gagara1987

Певица Полина Гагарина опубликовала очередное фото с отдыха на Мальдивах в своем Instagram-аккаунте, которое не оставило равнодушным подписчиков звезды.

На снимке Гагарина позирует в белом бикини на фоне лазурного океана.

— Невероятные цвета! Каждый̆ раз замираю, смотря на эти пейзажи, — подписала снимок звезда.

Несмотря на призыв полюбоваться океаном, подписчиков Гагариной больше привлекла ее идеальная фигура.

«Такая клевенькая стройняшечка!»; «Красавица, невероятная»;«Самая шикарная!»; «Фигура — огонь» — осыпали певицу комплиментами фолловеры.

Ранее сообщалось, что Полина Гагарина дала концерт на Мальдивах в Рождественский сочельник.

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