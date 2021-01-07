Полина Гагарина дала концерт на Мальдивах

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Певица Полина Гагарина в Рождественский сочельник спела для отдыхающих на сцене одного из отелей на Мальдивах.

Гагарина появилась перед публикой в коротком платье с золотистой бахромой. Она исполнила популярные хиты и поздравила зрителей с праздником, сообщает teleprogramma.pro.

Напомним, певица улетела на острова вместе с детьми. Недавно она опубликовала фотографию с отдыха, где позирует в ярком купальнике на фоне океана и белого песка.

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