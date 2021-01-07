Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Полина Гагарина дала концерт на Мальдивах
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Полина Гагарина дала концерт на Мальдивах

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица Полина Гагарина в Рождественский сочельник спела для отдыхающих на сцене одного из отелей на Мальдивах.

Гагарина появилась перед публикой в коротком платье с золотистой бахромой. Она исполнила популярные хиты и поздравила зрителей с праздником, сообщает teleprogramma.pro.

Напомним, певица улетела на острова вместе с детьми. Недавно она опубликовала фотографию с отдыха, где позирует в ярком купальнике на фоне океана и белого песка.

Читайте также: «Пахали по полной программе»: Сафронов рассказал о работе на «Битве экстрасенсов»

концертПолина ГагаринаМальдивы
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Все мнения
О проекте