«Пахали по полной программе»: Сафронов рассказал о работе на «Битве экстрасенсов»

Фото: instagram.com/safronov_sergey/

Иллюзионист Сергей Сафронов, отстраненный от работы в качестве ведущего проекта канала ТНТ «Битва экстрасенсов» после скандала о взятках, поделился подробностями о тяжелых условиях работы в шоу. Об этом он рассказал во время интервью Алене Жигаловой на YouTube-канале Super.

— Вы даже себе, наверное, не представляете, что такое провести 20 часов на улице в декабрьские морозы, — пожаловался Сафронов, который был ведущим «Битвы экстрасенсов» на протяжении 14 лет.

В качестве иллюстрации невыносимых условий он привел отсутствие туалетов во время съемок на природе. Так, команда была лишена возможности нормально питаться, так как доставленный на площадку горячий обед успевал остыть.

— То есть реально пахали по полной программе, — резюмировал Сафронов.

Кроме того, он рассказал, что за годы работы на проекте получил более пяти тысяч писем от недоброжелателей. В них его оскорбляли, угрожали и даже желали смерти. Кто-то предъявлял ему претензии по поводу того, что он мешает участникам проекта, кто-то угрожал адом за саму причастность к этому шоу. Сафронов признался, что начал беспокоиться за свою семью, однако организаторы проекта никак не повлияли на ситуацию.

Ранее Сергей Сафронов пояснил «Вечерней Москве» суть конфликта с несостоявшейся участницей шоу Алиной Вердиш, которая обвинила его во взяточничестве. Он отметил, что не хотел давать комментарии, и назвал шумиху вокруг его имени бредом.

Напомним, ведущего «Битвы экстрасенсов» отстранили от участия в съемках программы после скандала с обманом участников.

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