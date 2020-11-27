«Ее аппетиты выросли»: Сергей Сафронов ответил на обвинения во взяточничестве на «Битве экстрасенсов»

Сафронов предложил Вердиш публично извиниться / Фото: Скриншот из программы «Битва экстрасенсов»

Иллюзионист Сергей Сафронов, покинувший, согласно сообщениям СМИ, на днях шоу «Битва экстрасенсов», где он выступал одним из ведущих, пояснил «Вечерней Москве» суть конфликта с несостоявшейся участницей шоу Алиной Вердиш. Он сказал, что не хотел давать комментарии, и назвал шумиху вокруг его имени бредом.

— Оправдываться — это значит быть виновным. А я таковым не являюсь. Я предпочитаю словам поступки. Поэтому изначально намерен предоставить все документы, доказательства поступавших мне угроз и аудио с настоящими диалогами, а не смонтированную аудионарезку, в правоохранительные органы, а затем в суд. Эта история против меня сфабрикована! — уточнил Сафронов.

Собеседник «Вечерней Москвы» предположил, что Вердиш, обвинившая Сафронова в коррупции и мошенничестве, таким образом пытается заработать себе славу. Он добавил, что, если бы действительно лоббировал ее в «Битву экстрасенсов», ее бы не «срезали» в самом начале.

Сафронов подтвердил, что занимался с женщиной каждый день курсами актерского мастерства и давал ей задания, которые претендентка должна была отрабатывать:

— Алина Вердиш перестала бояться камеры и коряво говорить. Видимо, в какой-то момент ее аппетиты выросли, и она стала намекать на большее, а именно — чтобы я помог ей приобрести не только умение держаться в кадре этого шоу, но и статуэтку победителя. Я отказался и отправил ее общаться с редакторами, чтобы она отстала, — сказал артист.

Сафронов подчеркнул, что «Битва экстрасенсов» — это шоу, на которое приходит огромное количество шарлатанов. Телеведущий добавил, что заявление телеканала ТНТ его очень удивило.

Иллюзионист напомнил, что покинул проект несколько недель назад по причине несовпадения графиков съемок. Он пояснил, что в канун Нового года сильно загружен подготовкой праздничных шоу и съемками, связанными с коммерческими предложениями. Сафронов уточнил, что его братья были против его участия в «Битве экстрасенсов», и он принял участие в проекте из-за хорошего отношения к команде:

— Люди не разобрались в ситуации и сделали странное заявление. Мне неприятно, и я удивлен. Хочется верить, что это были эмоции одного сотрудника, а не позиция телеканала, — сказал ведущий.

Сафронов повторил, что его адвокат готовит документы для суда. Он уточнил, что к телеканалу претензий не имеет. Он также добавил, что дает Алине Вердиш возможность в досудебном порядке публично извиниться за клевету.

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