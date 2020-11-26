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«Не замечал странного»: бывший режиссер «Битвы экстрасенсов» рассказал о работе с Сафроновым
Представители ТНТ уволили Сафронова из-за возникшего скандала с участницей отборочного тура / Фото: Скриншот с программы «Битва экстрасенсов»

«Не замечал странного»: бывший режиссер «Битвы экстрасенсов» рассказал о работе с Сафроновым

Олег Сыров

Звезды

Режиссер Олег Чаурс, который несколько лет назад работал на шоу «Битва экстрасенсов», рассказал «Вечерней Москве» о том, что происходило на съемках программы, в свете скандального увольнения из проекта ведущего Сергея Сафронова.

— Режиссер телепроекта сидит перед мониторами и контролирует операторов на площадке. Я следил за всем, что снимают, за тем, что попадает на экран, — пояснил работник телевидения.

Собеседник сообщил, что ни разу не видел каких-либо «махинаций» — подсказок или особенных знаков, которые делал кто-либо из ведущих для участников, включая и Сергея Сафронова.

— Лично я ни разу не замечал за Сафроновым «странного» и тем более никогда не вырезал «неудобные кадры», хотя иногда на съемке было задействовано с десяток камер и обеспечивалась прекрасная видимость происходящего во всех ракурсах, — заявил Чаурс.

Участник технической команды телешоу напомнил, что «публика на такие передачи приходит необычная». Он высказал предположение, что нередко участники «Битвы» — люди очень экзальтированные, эмоциональные, они могут оценивать события субъективно и специфично.

— Там много откровенных фриков! Некоторые из них обижаются. Помимо них есть те, кто пришел для саморекламы. Больше половины претендентов на победу или хотя бы на участие работают в магических салонах. Им нужен пиар, они хотят хотя бы «засветиться в телевизоре». Верят они в то, что говорят, или нет — дело десятое. Но публика сложная, — поделился впечатлениями телережиссер.

Чаурс также подчеркнул, что «специального контроля», чтобы скрыть какой-то обман, со стороны редакции никогда не было, он просто предоставлял «качественную картинку», видео, которое объективно передавало то, что происходит в киностудии.

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