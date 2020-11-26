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«Сафронов отстранен»: стали известны подробности скандала с ведущим «Битвы экстрасенсов»
Фото: Скриншот программы «Битва экстрасенсов»

«Сафронов отстранен»: стали известны подробности скандала с ведущим «Битвы экстрасенсов»

Вероника Кузьминова

Звезды

Ведущего «Битвы экстрасенсов» Сергея Сафронова отстранили от участия в съемках программы после скандала с обманом участников. Об этом сообщили представители телеканала ТНТ.

Накануне в Сети появилось видео одной из участниц программы Алины Вердиш. Она рассказала, что Сафронов помогает проходить испытания за деньги. Первые два этапа «Битвы» стоят больше 600 тысяч рублей, остальные — по 200 тысяч.

— Сергей мне должен был перед испытанием сливать всю информацию об испытаниях. Я начала очень часто задавать Сергею вопросы: «Сергей, то, что показывают по телевизору, это невозможно. Участники говорят четкие имена умерших, даты умерших». На что мне было сказано: «Да, я знаю. Вы правы, это нереально. Они получают всю слитую информацию», — заявила Вердиш в своем видео.

Телеканал ТНТ сообщил, что за 13 лет работы команда программы «никогда не поддавалась на уговоры, не реагировала на угрозы и не брала деньги».

— Ведущий Сергей Сафронов отстранен от «Битвы экстрасенсов» в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях, который в дальнейшем в основной состав 21-го сезона не попал, — цитирует комментарий ТНТ «СтарХит».

В пресс-службе канала напомнили, что съемки «Битвы экстрасенсов» проводятся в условиях «строгого эксперимента, за чистотой которого всегда следят независимые наблюдатели».

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ТНТ«Битва экстрасенсов»тв-программы
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