Участник «Битвы экстрасенсов» предупредил об испытании ужаснее COVID-19

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Страшную болезнь «нового периода» предсказал для всего человечества участник 21-го сезона «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс. Он отметил, что остановить надвигающуюся катастрофу можно только единственным способом: люди должны задуматься о своих поступках и изменить поведение.

Экстрасенс пояснил, в чем конкретно заключается общая проблема человечества.

— Запомните мои слова: наш образ жизни, наши вредные привычки и наше наплевательское отношение к природе и экологии принесут нам массу испытаний. Ведь никто не торопится что-то менять в привычной картине мира. Мы живем на пороге экологической катастрофы, и только от нас зависит — случится она или нет, — сообщил он в интервью изданию Teleprogramma.pro.

По поводу пандемии коронавируса Шепс сказал, что скоро она закончится. Ученые создадут эффективную вакцину, но «это далеко не последние «болезни нового периода».

22-летний Олег Шепс впервые принимает участие «Битве экстрасенсов». Он является младшим братом уже известного мага Александра Шепса. Молодой человек с успехом проходит испытания и на данный момент является фаворитом 21-го сезона шоу.

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