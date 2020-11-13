Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Участник «Битвы экстрасенсов» предупредил об испытании ужаснее COVID-19
Фото: pixabay.com/ru

Участник «Битвы экстрасенсов» предупредил об испытании ужаснее COVID-19

Юлия Курганова

Общество

Страшную болезнь «нового периода» предсказал для всего человечества участник 21-го сезона «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс. Он отметил, что остановить надвигающуюся катастрофу можно только единственным способом: люди должны задуматься о своих поступках и изменить поведение.

Экстрасенс пояснил, в чем конкретно заключается общая проблема человечества.

— Запомните мои слова: наш образ жизни, наши вредные привычки и наше наплевательское отношение к природе и экологии принесут нам массу испытаний. Ведь никто не торопится что-то менять в привычной картине мира. Мы живем на пороге экологической катастрофы, и только от нас зависит — случится она или нет, — сообщил он в интервью изданию Teleprogramma.pro.

По поводу пандемии коронавируса Шепс сказал, что скоро она закончится. Ученые создадут эффективную вакцину, но «это далеко не последние «болезни нового периода».

22-летний Олег Шепс впервые принимает участие «Битве экстрасенсов». Он является младшим братом уже известного мага Александра Шепса. Молодой человек с успехом проходит испытания и на данный момент является фаворитом 21-го сезона шоу.

Читайте также: «Все совпало»: экстрасенс объяснила, почему 2020 год оказался «апокалипсисным»

болезньугроза человечествупредсказание экстрасенса
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональду Трампу пора попрощаться

Екатерина Федорова
Екатерина Федорова

Незаконный шлагбаум уберут

Все мнения
О проекте