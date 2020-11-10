Экстрасенс объяснила, почему 2020 год оказался тяжелым для россиян

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Вооруженные конфликты, скандалы, уход из жизни многих знаменитостей и пандемия COVID-19 — только часть событий 2020 года, который сделали его очень тяжелым для жителей России. Экстрасенс Алена Орлова дала объяснение такому числу неудач.

По ее словам, 2020 год —високосный, в сумме его цифры дают четверку, которая считается знаком смерти и перепутья.

— Издавна было принято, что високосный год считался неудачным, поскольку в этом году есть еще один дополнительный день — 29 февраля. У славян в этот день чествуют святого Касьяна, но раньше это был день Чернобога —прообраза Кощея Бессмертного. По преданию в этот день он выходит на поверхность, находит грешников и карает их целый год, — уточнила эксперт.

Она также добавила, что этот год дает старт новому двенадцатилетнему циклу, идущему под знаком крысы. Агрессивность животного характеризует и события, которые связаны с этим этапом.

— Все это совпало еще с восемью лунными и солнечными затмениями, в том числе, с голубой луной и красным лунным затмением. Не говоря о том, что в этом году еще был парад планет. Так что 2020 год смело можно считать апокалипсисным, — цитирует Орлову портал Nation-news.ru.

Ранее экстрасенс объяснил, почему в день рождения возрастает риск смерти.

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