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Экстрасенс объяснил, почему в день рождения возрастает риск смерти
/ Фото: pixabay.com

Экстрасенс объяснил, почему в день рождения возрастает риск смерти

Юлия Ямпольская

Общество

Шансы уйти из жизни в день своего рождения в несколько раз выше, чем в любой другой день. Это объясняется тем, что порталы, которые находятся между мирами живых и мертвых, открываются именно в эту дату, что может привести к гибели человека. Об этом сообщил экстрасенс Агиль Магеррамов.

Он отметил, что с годами рядом находятся все меньше близких людей, а нервы начинают сдавать.

— Тут-то и подстерегает опасность. Но есть и хорошая новость — открытая дверь между мирами не всегда ведет к плохому, — цитирует специалиста Oxu.Az.

Эксперт также рассказал, что в этот праздник может случиться как хорошее, так и плохое.

— Потому и говорят, что все загаданное в день рождения может сбыться, — заключил экстрасенс.

Ранее победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа поздравил автомобилистов с одноименным праздником, а также рассказал о главных суевериях и приметах водителей. Об этом экстрасенс написал на своей странице в соцсети Instagram.

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